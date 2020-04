Deputado Marçal Filho destina recursos aos municípios para combate ao coronavírus

Marçal diz que recurso poderá ser usado no combate ao Covid-19

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destinou recursos a Fundos Municipais de Saúde que vão beneficiar municípios na região sul do Estado. O dinheiro está programado para cair nos cofres públicos das prefeituras nesta sexta-feira (17).





Ao todo, Marçal Filho destina R$ 650 mil que foram distribuídos entre Dourados (R$ 260 mil), Rio Brilhante (R$ 100 mil), Vicentina (R$ 80 mil), Amambai (R$ 70 mil), Douradina (R$ 70 mil) e Itaporã (R$ 70 mil).





Esses recursos poderão ser usados livremente pelos prefeitos para as ações de combate à pandemia da Covid-19. A iniciativa de destinar emendas aos municípios é dos 24 deputados estaduais e todos os 79 municípios sul-mato-grossenses receberão recursos que totalizam R$ 20 milhões.





“Precisamos somar esforços e ajudar as prefeituras nesta luta. É agir rápido, buscar soluções e seguir unidos para fortalecer os serviços de saúde e os cuidados com as pessoas”, diz o deputado.





Marçal Filho reforça a importância de manter o isolamento social e que essa é a medida mais eficiente para evitar a transmissão do vírus e um colapso no sistema de saúde. O deputado ainda destaca a importância de manter as atividades produtivas, mas com proteção aos trabalhadores para que não tenham o risco de serem contaminados ou contaminar outras pessoas.