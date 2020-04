Deputado Lucas de Lima destina quase R$ 1 Milhão para a saúde dos municípios de MS

Deputado Lucas de Lima encaminhou dinheiro para a saúde em 14 municípios do estado

O deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade) destinou a 14 municípios, quase R$ 1 milhão para serem investidos na saúde, direcionados ao combate do coronavírus.





"Em meio a esse momento difícil que vivemos, nós deputados estaduais temos o dever de destinar recursos através de emendas parlamentares para a rede de saúde de nosso estado e diretamente para os municípios, uma maneira de estarmos contribuindo e ajudando os as cidades neste momento nos unindo para juntos superar a crise desta pandemia", destacou Lucas de Lima.





Foram destinados em emenda parlamentar, R$ 909 mil para os municípios investirem no combate ao coronavírus. As cidades que irão receber as emendas do deputado estadual Lucas de Lima são: Bandeirantes, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Ponta Porã, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.





Durante a campanha eleitoral, Lucas esteve pedindo votos na maioria dos municípios onde fez o compromisso de atender as cidades independente de votos, mas sendo deputado estadual estaria dando atenção a todos as cidades do estado.