Deputado Lídio Lopes realiza reunião remota da CCJR durante quarentena

Para dar continuidade nos trabalhos, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Lidio Lopes (Patriota), realizou nesta quarta-feira (08) a primeira reunião remota da comissão, após o período de suspensão dos trabalhos na Assembleia Legislativa.





Seguindo as orientações de evitar aglomeração para prevenção da propagação do novo coronavírus (Covid-19), o encontro aconteceu via on-line com todos os deputados participantes da Comissão.





“Procuramos alternativa para não prejudicar o andamento dos trabalhos legislativos e manter as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para combater o avanço de infectados do corona vírus. A questão da prudência e do resguardo é muito importante mas não podemos deixar os trabalhos pararem”, destaca Lidio Lopes.





Durante a reunião foram distribuídos 21 projetos para serem apreciados e votados 11 projetos de lei que agora seguem para votação em plenário durante as sessões ordinárias da Casa de Leis.





Segundo o deputado Lidio Lopes as reuniões serão feitas via vídeo conferência semanalmente até que as orientações de isolamento sejam suspensas.