Deputado Lídio Lopes destina ambulância através de emenda parlamentar para Glória de Dourados

Neste momento que cada investimento na saúde é de suma importância, o município de Glória de Dourados recebeu mais uma ambulância para atender a secretaria municipal de saúde.





A ambulância tipo “A” em um veículo Citroên modelo Jumpy com maior espaço para transportes de pacientes, inédita no município pelo modelo e tamanho, foi adquirida com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Lidio Lopes (Patriota), com custo total de R$ 143.000,00, sendo 110 mil de emenda de deputado Lidio Lopes, complementado com 33 mil de recursos próprios do município.





O deputado Lidio Lopes que está sempre atento as demandas da população de Glória de Dourados, se comprometeu em contemplar o município com uma ambulância de porte maior que as existentes na saúde municipal, e neste momento o município recebe esta ambulância e mais uma emenda no valor de R$ 100.000,00 para custeio no combate ao Covid-19.





O prefeito Aristeu Nantes ressaltou a importância deste veículo, “quero agradecer imensamente o deputado Lidio Lopes pelo empenho em proporcionar a aquisição desta ambulância para servir a população na saúde do município, agradeço também pelo esforço da destinação e liberação de mais uma emenda de 100 mil para auxiliar no custeio do combate ao corona vírus. Assim, vamos trabalhando com honestidade e responsabilidade na busca de uma administração voltada ao bem de toda a população gloria-douradense”.