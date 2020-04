Deputado Felipe Orro repassa R$ 330 mil em emendas para reforçar Saúde de Aquidauana

O deputado estadual Felipe Orro afirmou durante entrevista na manhã desta segunda-feira (18), o repasse pelo governo do Estado de recursos no valor de R$ 330 mil em emendas parlamentares de sua autoria, direcionadas à Saúde de Aquidauana. Felipe pediu urgência na liberação dos recursos, tendo em vista que o município enfrenta dificuldades que comprometem na oferta de assistência médica à população, especialmente agora com o aumento de despesas no enfrentamento da pandemia Covid-19.





“A emenda se destina aos custeios prioritários da Saúde e a prioridade do momento é combater o novo coronavírus”, afirma Felipe.





A solicitação do recurso foi feita pela Câmara de Aquidauana ao deputado, por meio dos vereadores Valter Neves, Moacir Pereira e Edinho Grance.





Felipe já havia apresentado indicação ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, pedindo auxílio em regime de urgência à Saúde em Aquidauana.





O deputado encaminhou mais de R$ 1,8 milhão em emendas para o município de Aquidauana, sendo que R$ 631 mil foram destinados à área da Saúde. Entre as aquisições adquiridas via emendas do parlamentar estão UTI Móvel, ambulâncias, aparelhos hospitalares como eletrocardiógrafo, equipamentos cirúrgicos, dentre outros.





Além de Aquidauana, Felipe destinou emendas para Saúde de Bela Vista (R$ 40 mil), Campo Grande (R$ 200 mil), Caracol (R$ 40 mil), Coxim (R$ 40 mil), Chapadão do Sul (R$ 60 mil), Guia Lopes da Laguna (R$ 60 mil), Jardim (R$ 80 mil), Maracaju (R$ 80 mil), Nioaque (R$ 40 mil), Nova Alvorada do Sul (R$ 60 mil), Rio Negro (R$ 60 mil) e Rochedo (R$ 60 mil).





Emendas 2017





Também foi autorizado pelo governador Reinaldo Azambuja, o pagamento de outras 20 emendas de Felipe Orro solicitadas em 2017. Ao todo, os investimentos somam R$ 915 mil reforçando os cofres da Saúde, Educação e Assistência Social de 14 municípios do Estado: Anastácio, Antônio João, Aquidauana, Batayporã, Bonito, Caracol, Chapadão do Sul, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro e Sonora.