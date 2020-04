Deputado Evander Vendramini solicita à Febraban que bancos disponibilizem materiais de higiene a clientes

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) protocolou requerimento durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 15, em que solicita à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, em razão da aglomeração de pessoas dentro e fora das agênias bancárias nos municípios de Mato Grosso do Sul.





De acordo com o parlamentar, que precisou comparecer a uma agência em Corumbá, não há funcionários orientando o consumidor sobre a distância segura entre um cliente e outro, muito menos qualquer distribuição de materiais para evitar a proliferação do vírus, como máscara de proteção, álcool em gel e outros. “Conversei com amigos e populares, e eles me disseram que isso está acontecendo em todas as cidades. Não há qualquer controle nessas aglomerações”, informou.





Dentre as sugestões para minimizar a disseminação da Covid-19, estão a existência de ao menos um funcionário orientando os clientes sobre o distanciamento recomendado de dois metros; disposição de álcool em gel nas áreas de uso dos caixas eletrônicos e também na área interna das agências; distribuição de máscaras aos clientes em horário de atendimento das agências. “Sugeri ainda que as instituições estabeleçam convênios com empresas de tecelagem e costura ou artesãs para confecção das máscaras. Assim, além de garantir a saúde dos clientes, estaremos incentivando a economia”, ressaltou Evander.





O parlamentar lembra que, por conta do auxílio emergencial de R$ 600 à população de baixa renda, houve um aumento substancial na presença de pessoas nas agências bancárias, pois essas, em sua maioria, não têm acesso remoto, via computador ou aplicativos, aos bancos. “A população mais carente e que tem direito ao auxílio está buscando as agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para resgatar o benefício. Por causa disso, a Febraban e as instituições bancárias devem tomar medidas em conjunto em favor da garantia da saúde da nossa gente”, finalizou Evander.