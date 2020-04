Deputado Evander Vendramini propõe auxílio do Governo do Estado a profissionais de saúde que combatem Covid-19

Em reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde no combate ao Covid-19, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou indicação ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Saúde para que estudem a viabilidade de oferecer benefícios temporários a esses trabalhadores. A indicação foi encaminhada eletronicamente à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na sessão desta terça-feira, 7.





O parlamentar sugere a elaboração de um plano que conceda a implementação de, pelo menos, um dos benefícios propostos por ele: abono complementar salarial, adicional ao auxílio-transporte e adicional ao vale-alimentação. Para Evander, o auxílio se faz necessário devido às ações de isolamento impostas, como a diminuição de mesas nos restaurantes e a restrição no transporte coletivo, que faz com que esse trabalhador tenha que ir ao emprego com condução própria ou por aplicativos de transporte.





Evander argumenta que, tendo em vista que os profissionais de saúde são os que estão mais expostos à contaminação pelo novo coronavírus e por estarem exercendo uma carga laboral intensa e estressante, essa seria uma forma de reconhecer seu importante papel no momento. “Todos os esforços, institucionais ou não, devem ser direcionados ao combate do avanço da pandemia, sendo que os profissionais da saúde são os maiores colaboradores efetivos e os mais exigidos nessa luta. Nada mais justo do que reconhecer e prestigiar sua atuação, bonificando-os de alguma forma”, apontou o deputado progressista.