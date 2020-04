Deputado Evander Vendramini pede à Agesul e Seinfra recuperação em rodovia estadual da região pantaneira

Na sessão plenária remota desta quinta-feira, 23, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) solicitou à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) a execução de obras de recuperação e melhorias na rodovia estadual MS-228, no trecho entre a BR-262 até o Porto da Manga, em Corumbá.





O parlamentar se refere ao percurso compreendido entre o Lampião Aceso, trevo com a BR-262, na entrada da cidade de Corumbá, ao entroncamento da rodovia MS-228 com a MS-184, na Curva do Leque, totalizando 80 quilômetros de extensão. “No período chuvoso, a estrada fica represada porque o nível de água chega a subir dois metros, causando a interrupção, mesmo que parcial, do tráfego nesse trecho. Por isso, para não prejudicar os produtores e moradores que utilizam a estrada para locomoção e transporte, a Agesul precisa realizar serviços de restauração e manutenção do cascalho”, justificou.





Evander sugere ainda que, a exemplo do que foi feito em outra extensão da MS-228, a Agência providencie estudo de viabilidade econômico-financeira para implantação e cascalhamento com resíduos de minério de ferro naquele mesmo trecho. “Essa medida vai tirar a região do isolamento na época de chuvas e promover um novo ciclo produtivo, assim como evitar acidentes automobilísticos e outros problemas para a população que por lá transita”, finalizou o deputado.