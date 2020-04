Deputado Coronel David destina R$ 830 mil em emendas para saúde; dinheiro será liberado de forma emergencial

O deputado estadual Coronel David (sem partido) participou, com os demais deputados, de uma vídeo conferência com o governador onde se tratou exclusivamente para a saúde as emendas parlamentares fundo a fundo que serão repassadas já na próxima semana. O parlamentar destinou R$ 830 mil de suas emendas para 12 municípios solicitantes aplicarem no combate à pandemia. No total foram destinados R$ 20 milhões em emendas parlamentares.





“É um momento que apesar de triste é histórico onde participamos dessa reunião online com o governador, sendo importante assinalar que as emendas fundo a fundo representa dinheiro em caixa imediato aos municípios. É importante ressaltar que são emendas parlamentares que tínhamos para enviar e foram concentradas na sua maioria na área de saúde, já que estamos nesse momento de crise e combate ao coronavírus”, explicou David sobre as emendas.





Cada prefeito será avisado e os pedidos foram atendidos conforme demanda. “São muitos pedidos e procuramos atender a todos em especial aos locais que necessitam de ajuda mais urgente, e vamos acompanhar a situação de cada local”.





O governador Reinaldo Azambuja agradeceu ao empenho do parlamento e aos 20 deputados que participaram da sessão e contabilizou que pelo menos R$ 15,8 milhões das emendas já estão prontas para serem pagas. “São emendas que as prefeituras já tem a documentação toda organizada e no início da próxima semana vamos avisar sobre os depósitos que já devem ocorrer no máximo daqui uma semana os fundos municipais já vão receber os recursos. É um momento importante e todos os valores que foram elencados fundo a fundo serão liberados. E as outras emendas que são convênios, já recebemos os pedidos e já serão priorizados para que possam acelerar as emendas na área de saúde”.





O chefe da Casa Civil Eduardo Riedel também ressaltou a importância desses recursos. “Foram direcionadas 100% das emendas fundo a fundo – que são os fundos municipais, que em esforço conjunto a Assembleia destinou aos municípios, uma ação muito importante porque os gastos com saúde têm crescido, e é extremamente importante que isso aconteça e estamos operacionalizando isso junto com os deputados”.