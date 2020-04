Deputado Barbosinha destaca investimentos de R$ 8,5 milhões da Sanesul em Dourados

Publicação do resultado de processo de licitação por Edital de Concorrência, anunciando a empresa vencedora para a execução dos serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Dourados, conforme resumo na edição de sexta-feira (27) do Diário Oficial do Estado, é comemorado pelo deputado estadual Barbosinha (DEM).





“O Governo anuncia investimentos da ordem de R$ 8,532 milhões em obras de construção de rede coletora de esgoto e de novas ligações, fruto das nossas intercessões, ainda como presidente da Sanesul e durante o mandato, que resultam agora nessa captação de recursos do PAC2 da Caixa Econômica”, observa o deputado.





De acordo com o parlamentar douradense, a ampliação do sistema de esgoto, interligando vários pontos da cidade onde esse benefício ainda não chegou, “contempla várias indicações que apresentamos ao longo dos últimos meses, e deve chegar agora às regiões do Jardim Guaicurus, Jequitibás, Pelicano, Cohab 2, Residencial Sol Nascente (antigo Canaã 2) e bairros novos criados por conta do programa de expansão da área territorial da cidade”, além de ramificações em várias áreas.





Barbosinha destaca a preocupação do Governo com serviços nas áreas de abastecimento e distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto. “Sei, por experiência própria enquanto gestor da Sanesul por mais de sete anos, dos desafios que significam cuidar da saúde da população e esses investimentos em saneamento vem coroar o trabalho do dinâmico presidente da empresa hoje, Waltinho Carneiro, dentro da política do Governo de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, conclui o deputado.