Deputado Barbosinha apoia Polícia Penal e distribuição de equipamentos para proteção da Covid-19

O deputado Barbosinha participou, na manhã desta terça-feira (21), da entrega de um lote de máscaras, equipamento de proteção individual dos mais requisitados nesse momento de pandemia da Covid-19 e destacou a importância da participação da iniciativa privada que contribuiu com a confecção dos materiais que atendem os agentes de polícia penal, denominação que agora identifica os antigos agentes penitenciários que atuam na segurança e proteção da sociedade junto aos estabelecimentos prisionais do Estado.





O deputado participou da entrega de um lote de máscaras nesta manhã, junto com o presidente do Sinsape (o Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária) de Mato Grosso do Sul, André Luiz Garcia Santiago. O material está sendo confeccionado em parceria com empresas do ramo de confecções que se dispuseram a colaborar nesse momento crítico que atinge toda a sociedade.





“Aproveitamos o momento e ao destacar essa iniciativa do Sinsape para proteger toda a categoria que faz a segurança da nossa sociedade, com a salvaguarda dos direitos constitucionais e igualmente o cuidado no trato com a população carcerária que ocupa as nossas unidades prisionais no Estado, para congratular com as empresas que, nesse momento, dedicam parcela da sua capacidade de produção em confeccionar as máscaras e disponibilizar os equipamentos de proteção necessários ao pessoal da segurança pública”, comemorou Barbosinha, aproveitando para cumprimentar policiais civis e militares pela data de 21 de abril, dedicada à corporação.





Durante o encontro com o presidente do Sinsape e dos agentes no plantão desta manhã no Estabelecimento Semiaberto de Dourados, o deputado destacou a participação da empresa Marta Campos, pela disposição em ajudar. Barbosinha elogiou o comando de Santiago à frente da entidade, celebrando o compromisso em cuidar da população carcerária para devolvê-los à sociedade em melhores condições do que chegaram.





“Vamos distribuir para todos os servidores penitenciários das 18 unidades no Estado, graças a essa contribuição da Marta Campos, da Closet Moda Feminina e a RA Camiseteria para chegar a 8.000 máscaras que vão atender todos os agentes e ao deputado Barbosinha que nos oferece as condições logísticas para atender o mais rápido possível essa distribuição”, concluiu Santiago.