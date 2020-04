Deputado Antônio Vaz solicita que o Governo do Estado, informe medidas que estão sendo tomadas para a campanha de vacinação contra influenza

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), protocolou indicação nesta quinta-feira (02), ao Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e ao Secretário do Estado de Saúde, Geraldo Rezende solicitando informações sobre medidas que estão sendo tomadas para a campanha de vacinação contra influenza. O intuito é evitar a falta da vacina em Campo Grande e nos municípios do interior do Estado.





Grande parte da população está preocupada com a aproximação do período de maior contágio por doenças respiratórias como gripe e, de acordo com deputado Antonio Vaz, a vacinação contra a Influenza é bastante conhecida pelos brasileiros e poderá ajudar a combater indiretamente a atual pandemia do coronavírus.”A aplicação de doses contra a gripe é considerada fundamental para não sobrecarregar a rede de atendimento, facilitando o diagnóstico da Covid-19 e evitar casos em que o novo vírus contamine pessoas já debilitadas pelo influenza” afirma o parlamentar.





A vacina é considerada eficácia contra a influenza e tem como objetivo evitar a sobrecarga em unidades básicas de saúde ou hospitais no Estado. Quanto menor for a necessidades de pessoas se deslocar aos prontos médicos, por conta de resfriados será melhor, evitando assim a contaminação pelo coronavírus.