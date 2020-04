Deputado Antonio Vaz registra boletim de ocorrência contra Fake News

No início da tarde desta sexta-feira (3), o deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), registrou um boletim de ocorrência na delegacia contra falsidade ideológica com autoria desconhecida.





Até o momento foram criados dois perfis no Instagram, usando o nome do deputado com fotos não autorizadas. “Estou sem palavras pela falta de respeito, estão se passando por mim, como parlamentar me preocupo, pois, colocaram fotos minhas durante a sessão da assembleia legislativa e da minha esposa”, comentou Vaz.





“Infelizmente existem pessoas mal intencionadas e não sabemos o que elas pretendem, já denunciei e entrei em contato com perfil falso, mas não obtive resposta. Comuniquei meus seguidores e peço para denunciarem, as medidas cabíveis já foram tomadas, até porque isso é crime” afirmou o deputado.





Além de deputado estadual, Antonio Vaz é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, o perfil falso segue com imagens do parlamentar e fotos associadas a maçonaria. Diante do ocorrido o deputado ressalta que não tem nada contra os maçom, mas ressalta que prega outras ideologias em seus cultos e não quer confundir seus fiéis e eleitores.