Deputado Antonio Vaz pede reabertura das igrejas

Na manhã desta segunda-feira (13), o deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), foi cobrar informações ao prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, sobre a reabertura dos templos religiosos. Até o momento está proibido celebrações de cultos, missas e outros que resultem em aglomerações.





Para o deputado que também é pastor, não está certo o fechamento das igrejas, umas vez que, os comércios estão abertos. “Porque não podemos funcionar se tudo está voltando?” ressaltou Vaz.





Participaram da reunião líderes religiosos, junto com Associação de Ministros Evangélicos do Mato Grosso do Sul. Onde na oportunidade o prefeito afirmou que chegou a liberar no dia 26 de março a reabertura dos templos religiosos, mas de contrapartida, o Ministério Público Estadual, pediu na Justiça o fechamento.





Para Vaz, as igrejas precisam retomar seus cultos, mas claro, mantendo todos os cuidados e recomendações de distanciamento dos fiéis. “Vamos disponibilizar itens de higienização como álcool em gel na entrada e saída, todos fazendo sua parte , não tem o porque manter fechado” finaliza o parlamentar.