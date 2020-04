Deputado Antônio Vaz apresenta projeto que institui o dia especial para Clamar Jejuar e Orar

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), protocolou Projeto de Lei 61/2020, que institui anualmente o dia 1º de abril para Clamar Jejuar e Orar. A data prevê um momento especial, na qual toda a comunidade cristã de todas as denominações estarão reunidas promovendo oração em conjunto, especificamente em favor do nosso Estado do Mato Grosso do Sul, e pelo nosso País. A pauta segue para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).





Para Vaz, o intuito desse projeto é incluir o Dia do Clamor, Jejum e Oração, no calendário oficial de eventos do nosso Estado como data comemorativa. “Meu objetivo é incentivar o encontro com Deus, mas respeitando que vivemos em um Estado Laico” comentou o parlamentar.





“A data tem o propósito de consolidar a totalidade das igrejas, com objetivo de unir a Comunidade Cristã em um coral de vidas e vozes enaltecendo o Magnífico nome do Deus Vivo, Onisciente, Onipresente e Onipotente, Criador dos Céus e da Terra” afirma Vaz.