Depois do feriado, fila de seguro-desemprego na Funsat dobra a esquina

De acordo com relatos enviados por leitores que estão desde 4h da manhã, o horário de atendimento não está correto

Muitas pessoas esperam a vez de serem atendidos nesta manhã

Fila para dar entrada no seguro-desemprego dobra a esquina entre as ruas 14 de Julho e Calarge, no Centro de Campo Grande. São vários os relatos enviados nesta manhã (13) sobre a quantidade de pessoas que esperam atendimento na Funsat (Fundação Social do Trabalho). A principal reclamação é de que o horário informado na portaria, para início do atendimento, não foi cumprido e às 8h da manhã as portas ainda estavam fechadas.

Pessoas estão desde antes das 7h30 da manhã, horário indicado na porta do local

Na fila, Josiane Vieira Ferreira, de 36 anos, diz que chegou às 5h da manhã e foi informada que o início do expediente seria às 7h30, mas que até agora não permitiram a entrada das pessoas. "É uma falta de respeito, aqui deve ter mais de 300 pessoas esperando, mas disseram que só vão atender 100 e depois fechar".





Outra pessoa, que preferiu não se identificar, acordou antes das 4h para ser a primeira na fila. "Estou desde a semana passada tentando dar entrada no meu seguro-desemprego, mas tá dificultando aqui".





Para questionar o horário de atendimento, a reportagem tentou entrar em contato por meio de ligação no número da Funsat, mas não houve resposta.





Direto das Ruas – A sugestão chegou ao Campo Grande News por meio do canal Direto das Ruas, canal de interação do leitor com a redação. Quem tiver flagrantes, sugestões, notícias, áudios, fotos e vídeos pode colaborar no WhatsApp pelo número (67) 99669-9563, pela ferramenta Fale Conosco ou por mensagem enviada via Facebook.





Para que sua imagem tenha mais qualidade, orientamos que fotos e vídeos devem ser feitos com o celular na posição horizontal.





Fonte: campograndenews