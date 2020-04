COVID-19: Saiba quais as mudanças para acionar o Juizado de Trânsito

Com o funcionamento do Poder Judiciário de MS por plantão extraordinário em decorrência das medidas de combate à pandemia da COVID-19, diversos atendimentos ao cidadão sofreram alterações. Este é o caso do Juizado de Trânsito de Campo Grande, que continua auxiliando a população, mas o serviço está ocorrendo na sede do juizado, onde há a presença de um conciliador e um policial para a elaboração de acordo e registro do boletim de ocorrência.





Então, se você se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas, e deseja acionar o Juizado do Trânsito, o primeiro passo é ligar para 0800 647 1333. Embora a equipe não possa ir até o local, ela já inicia a triagem do atendimento pelo telefone.





Na próxima etapa, os motoristas envolvidos devem se dirigir à van do Juizado de Trânsito, que está estacionada na sede do juizado, localizada na Rua Antônio Correa, 85, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, cerca de 50 metros da Av. Fernando Corrêa da Costa.





No local, o atendimento está disponível das 7 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, sendo que diversos cuidados estão sendo tomados. Na van, foi instalado álcool em gel e os conciliadores estão tomando medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, como o uso de máscaras. Além disso, há uma abordagem inicial das partes, verificando se alguém apresenta sintomas de febre ou gripe, por exemplo.





Em média, estão sendo realizados 10 atendimentos por dia, sendo que, na maioria das vezes, as duas partes envolvidas no acidente comparecem ao local. Mas o serviço pode ser buscado por apenas um dos motoristas envolvidos, desde que esta pessoa informe a placa do outro veículo.