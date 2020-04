Covid-19: Deputado Evander Vendramini solicita à Aneel suspensão da bandeira tarifária durante pandemia

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) encaminhou requerimento à Assembleia Legislativa em que solicita à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a suspensão da cobrança das bandeiras tarifárias nas contas de energia elétrica dos consumidores, no período em que estiver instalada a quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus. O documento foi enviado remotamente à Casa de Leis durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 8.





Em sua justificativa, o parlamentar ressalta que o Governo Federal tem se preocupado com a proliferação do vírus e está tomando medidas econômicas e administrativas para minimizar as consequências à saúde da população, bem como ajudá-los a honrar seus compromissos financeiros. Uma dessas medidas veda a suspensão do fornecimento por inadimplência de unidades consumidoras residenciais urbanas e rurais, assim como de locais que forneçam serviços e atividades consideradas essenciais, como hospitais e assemelhados.





De acordo com o site da própria Aneel, a bandeira tarifária para o mês de abril permanecerá verde, significando que não haverá aumento de custos nas contas de energia elétrica dos consumidores. “No entanto, precisamos saber como será nos próximos meses. Nesse momento de real preocupação com a saúde mundial, não podemos deixar de pensar também na saúde financeira da população, que teve sua renda reduzida devido à quarentena, sobretudo da porção mais humilde da nossa gente. Por isso, pedi a suspensão temporária da cobrança da bandeira tarifária, pelo menos enquanto estivermos passando por essa pandemia”, afirmou Evander.