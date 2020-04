COSTA RICA| Prefeito e secretária de Saúde informam durante live que “primeiro caso suspeito de coronavírus foi negativo”

Durante live realizada na tarde desta quarta-feira, 15 de abril de 2020, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa e a presidente do CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – Covid-19, secretária de Saúde Adriana Tobal, informaram que “o primeiro caso suspeito de coronavírus em Costa Rica testou negativo”.





“Ainda que nem sempre saibamos como enxergar, Deus está a todo momento enviando bênçãos para as mais diferentes áreas de nossa vida. Ele nunca deixa de cuidar de nós e nos garante tudo de que precisamos para caminhar com confiança e alegria. Deus está com nós mostrando que é possível passarmos por esse momento tão difícil. Uma folha não cai da árvore sem a permissão dele. Com muita fé, oração e seguindo todas as recomendações de segurança na prevenção do vírus, vamos vencer essa guerra”, profetiza o prefeito.





Por sua vez, a secretária de Saúde comemorou o resultado. “É uma boa notícia, mas que de forma alguma deve nos levar a reduzir as medidas preventivas. Pelo contrário, pois o número de casos suspeitos e confirmados está aumentando em todo o Mato Grosso do Sul e no Brasil, exatamente como previsto nesta fase de propagação do vírus”, afirma Adriana Tobal.





No Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na manhã de hoje (15), o Mato Grosso do Sul registrava 121 casos confirmados, sendo a maior concentração na Capital (61).





E ainda, em todo o Estado, há 1.033 casos notificados, nesse montante entrou o caso de Costa Rica como investigado, mas o mesmo já foi descartado, conforme resultado do exame em anexo. Assim também testou negativo o caso suspeito do morador de Costa Rica que trabalha em Chapadão do Sul.





“Nossa recomendação segue no sentido de que as pessoas, sempre que possível, fiquem em casa, evitem aglomerações, sigam as recomendações de higiene e só procurem as unidades de saúde caso seja extremamente necessário, primeiro para não congestionar os pontos de atendimento, segundo porque a pessoa também pode acabar contraindo o vírus nesse local”, acrescenta a secretária de Saúde. “O isolamento em casa, acompanhado dos cuidados básicos, é a melhor alternativa na luta contra o coronavírus”, finaliza Adriana Tobal.





No Brasil, já são 28.320 casos confirmados e 1.736 óbitos.





“Às vezes Deus testa a nossa fé assim como Ele testou a fé do povo de Israel, permitindo que eles passassem por tempos difíceis no deserto para saber o que estava em seus corações. É motivo de grande alegria passarmos por diversas provações, pois somos sabedores que a prova da fé produz perseverança. Por isso, se nossa fé é fraca, ela nunca irá crescer se não formos desafiados de alguma maneira. Quando os momentos difíceis vêm, aí sim percebemos o quanto a nossa fé é pequena e incapaz de nos ajudar diante das dificuldades da vida. E pode ser qualquer coisa: uma doença inesperada, a morte de um ente querido, a perda do emprego, ou até mesmo um amigo que se volta contra nós. Quando isso acontece, a nossa fé é despertada e então buscamos a Deus com mais fervor”, finalizou Waldeli.