COSTA RICA| Números de Covid-19 no País e Estado segue crescendo; Município continua sem casos notificados

Com o objetivo de acalmar e manter a população informada, o Governo de Costa Rica – MS em conjunto com o CMPEC – Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus passou a divulgar diariamente o Boletim Epidemiológico COVID-19.





As informações atualizadas pelo CMPEC, desta segunda-feira, 06 de abril de 2020, são os dados oficiais consolidados do Município que são repassados ao Estado e ao Ministério da Saúde. “Continuamos sem nenhum caso suspeito ou confirmado do Coronavírus em Costa Rica”, disse a secretária Municipal de Saúde e presidente do CMPEC, Adriana Tobal.





Mato Grosso do Sul





Já o boletim epidemiológico divulgado pela SES - Secretaria de Estado de Saúde – desta segunda-feira (06) aponta para um aumento nos casos confirmados Mato Grosso do Sul.





De acordo com o boletim, o Estado tem 66 casos positivos para Coronavírus (Covid-19). Já os casos suspeitos subiram para 63.





Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 726 notificações de casos suspeitos do Coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 585 casos foram desconsiderados para Covid-19. Destes, 12 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.





Brasil





O boletim epidemiológico do Brasil segue crescendo. Os casos confirmados no País chegaram a 12.056. O número de mortes no País é de 553. A letalidade da doença é alta com 4,6%.