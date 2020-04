COSTA RICA| Covid-19: Governo Municipal segue recomendação Estadual e prorroga até 03 de maio a suspensão das aulas presenciais na REME

Seguindo recomendação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa decretou nesta sexta-feira, 03 de abril de 2020, a prorrogação das aulas presenciais na REME – Rede Municipal de Ensino – de Costa Rica/MS para até o dia 03 de maio (domingo).





“Decidimos seguir a orientação do Governo do Estado e prorrogar as aulas presenciais. Porém, toda nossa rede de educação vai estar empenhada nas aulas a distância, aulas Online, inclusive, atividades com alunos das creches III e IV”, explicou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.





A prorrogação segue o Decreto Estadual Nº 15.410, de 01 de abril, do Governo do Estado, que prorrogou as aulas presenciais nas escolas da Rede Estadual de Educação até 03 de maio.





Segundo o secretário Municipal de Educação, professor Alaércio Guimarães, foi realizado um planejamento junto com os diretores e coordenadores das instituições de ensino para alinhar as aulas programadas durante este período complicado que todo País está passando.





“Os profissionais da educação buscaram mecanismos para cumprirmos as 800 horas aulas estipulado pelo Ministério da Educação. Teremos aulas online, grupos de WhatsApp com pais e alunos, mais algumas plataformas digitais e também algumas atividades poderão ser retiradas na instituição de ensino, no caso de alunos que não possuam acesso à internet”, explicou o secretário Prefº. Alaércio.