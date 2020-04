CORGUINHO| Além da filiação dos vereadores, PSD pode apresentar nome para chapa majoritária no Município

Em Corguinho com a janela partidária, veio dois vereadores para fortalecer a sigla, Valdecir (Buguinho) e o presidente da Câmara Adalzizo, além do vereador Márcio Novaes (Barrinha) que permaneceu no PSD e tem seu nome cotado para disputar as eleições como pré-candidato a vice-prefeito.





Contador e dono de dois mandatos, o vereador Márcio conhecido como "barrinha", é apontado como candidato a vice-prefeito de Corguinho, irá compor a chapa majoritária junto com a atual prefeita Marcela Ribeiro Lopes. "Levo muito a sério e com muita responsabilidade meu papel de vereador, esta na hora de acreditar que posso fazer mais pelo município, ser vice-prefeito será um grande passo na minha vida política", argumenta.





Buguinho é formado em Gestão Pública, três mandatos de vereador, e indo para uma reeleição, foi presidente da Câmara em 2015 e 2016, funcionário público há mais de 20 anos, e é líder da prefeita Marcela Ribeiro Lopes na Câmara Municipal. "Recebi o convite para me filiar ao PSD pelo meu amigo e presidente municipal do partido, Anderson Marques, e aceitei por acreditar na importância dos princípios da legenda", disse o vereador.





Servidor público aposentado, o vereador Adalzizo esta no seu quarto mandato, e é o atual presidente da Câmara. " Estou indo para o PSD pra somar, com ideias e projetos vamos apoiar a candidatura do vereador Barrinha a vice-prefeito, na chapa majoritária da prefeita Marcela Ribeiro Lopes ", pontua.





Também integraram ao partido outras lideranças políticas, como os ex-secretários José Correia e Nilton (Cesinha), os ex-vereadores Salustiano (Bi) e Jasiel (Taboquinho).





As filiações foram abonadas pelo presidente municipal do PSD, o Procurador Geral do Município e pré-candidato a vereador Dr. Anderson Marques.





"Estamos crescendo e nas eleições que se aproximam vamos fazer história em Corguinho. Temos três vereadores e lideranças expressivas que vão caminhar conosco, temos aqui a prova do crescimento através de muito trabalho. Por isso, agradeço a todos os nossos companheiros. Temos um grupo grande e importante que, acredito, se torna mais forte a cada dia”, pontuou Dr. Anderson.