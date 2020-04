Condutores terão mais seis meses para concluir processo para tirar a primeira CNH

Os condutores que iniciaram o processo para aquisição da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em março do ano passado e ainda não concluíram o processo, terão mais 6 meses para finalizá-lo, conforme a Resolução 168 e a Deliberação 185 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). As medidas foram tomadas como forma de garantir a prevenção contra o contágio do novo coronavírus (Covid-19).





Conforme a diretora de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Rosilda Melo, a prorrogação tem como objetivo possibilitar que o futuro motorista tire sua habilitação sem ter que realizar novamente o procedimento. “O candidato poderá dar continuidade no processo de primeira habilitação com tranquilidade e segurança”, comenta.





O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, ressalta que mesmo com o atendimento ao público suspenso, está mantido o cronograma de recuperação das pistas de aulas e provas práticas. “Acredito que em breve toda essa situação pela qual estamos passando irá chegar ao fim e poderemos retomar nossas atividades. Para isso, queremos estar com a casa em ordem e pronta para receber nossos clientes e os futuros motoristas”, comenta.





Validade





Com relação a validade da CNH, não houve alteração. Obtida a habilitação, o prazo de validade da carteira continua sendo de cinco anos para pessoas com até 65 anos e de três anos para pessoas com mais de 65 anos.





Muitos serviços podem ser realizados pelas plataformas online, no site www.detran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran Mobile, disponível para androids e ios. Para dúvidas, está disponível o E-mail faleconosco@detran.ms.gov.br