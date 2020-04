Competição na Serra da Bodoquena é adiada por causa do novo coronavírus

Decisão atende recomendações da OMS e nova data foi marcada para setembro

Competidora atravessa rio durante prova da segunda edição ©DIVULGAÇÃO

Marcada para acontecer no dia 6 de junho, a quarta edição da Trail Run Serra da Bodoquena foi adiada em medida de precaução por causa do novo coronavírus. Agora, a disputa será realizada no dia 6 de setembro.





Em comunicado, a organização do evento informou que a decisão segue orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) do Governo do Estado.





O ponto de partida na nova data será no Refúgio Canaã, a partir das 7 horas, em Bodoquena. A prova terá percurso em meio à natureza com trechos íngremes, montanhas, trilhas, estradas de chão batido, pedras, rios, terrenos acidentados, costões e obstáculos naturais.