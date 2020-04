Com agendamento por aplicativo e ligação, Hemosul busca doadores de sangue

Desde o último sábado, a situação mais crítica é do tipo de sangue O (negativo e positivo)

Para encorajar as pessoas em tempos de pandemia do novo coronavírus, o Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) também agenda as doações de sangue por telefone.





Em Campo Grande, o contato pode ser feito pelo aplicativo WhatsApp (99848-3035) ou por meio de ligação para os telefones (67) 3312-1516 e 3312-1529.





“Precisamos de um número adequado de doadores diariamente. Porque a dengue continua, todos os tratamentos que usam plaquetas continuam, os pacientes continuam sendo internados por outras patologias”, afirma a coordenado do Hemosul, Marli Vavas, em entrevista ao site de notícias do governo.





A unidade continua recebendo a demanda espontânea, mas oferece o serviço de agendamento para controlar o fluxo de pessoas e evitar aglomerações.





O Hemosul também delimitou espaçamento entre as cadeiras da sala de espera para que haja distanciamento mínimo de 1 metro entre os doadores.





Com estoque em baixa, o serviço precisa de doadores de todas as tipagens sanguíneas, contudo, desde sábado (dia 25), a situação mais crítica é do tipo de sangue O (negativo e positivo)





“São os sangues que temos mais dificuldades de manter, pois são os que mais utilizam. Mas todos os tipos são bem-vindos, pois também produzimos plaquetas que tem duração de apenas 5 dias”, afirma Marlene Vavas.





O Hemosul fica localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, em Campo Grande. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 17h; e aos sábados das 7h às 12h.









