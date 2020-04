Colisão frontal entre carreta e carro deixa dois feridos em rodovia

Vítimas foram socorridas e levadas para Santa Casa

Vítimas tiveram ferimentos leves ©Vinicius Santana Uma colisão frontal entre um veículo Audi A3 e uma carreta de transporte de combustível, na manhã desta quarta-feira (29) deixou duas pessoas feridas, que foram socorridas por equipes do Corpo Bombeiros, na BR-163, saída para Cuiabá.





O acidente aconteceu por volta das 5h15 da manhã desta quarta (29), quando o carro que vinha de São Lucas, no Mato Grosso, e informações preliminares seria de que o motorista teria dormido na direção invadindo a pista contrária e batendo de frente contra a carreta, que vinha no sentido contrário, na BR-163. Equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR MSVia foram até o local. As vítimas foram levadas para a Santa Casa, com ferimentos leves.





O caminhoneiro da carreta não teve ferimentos e contou que o motorista do carro invadiu a pista de maneira muito rápida e não teve tempo de evitar o acidente. Combustível da carreta acabou vazando na rodovia e foi necessário jogar terra para que não ocorre numa explosão. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram até o local para organizar o trânsito.