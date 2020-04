Cartão de TODOS inicia Campanha do Agasalho 2020

O objetivo, para este ano, é superar os números anteriores e ajudar quem mais precisa, especialmente neste momento crítico da pandemia

Mais uma edição da Campanha do Agasalho do Cartão de TODOS se inicia. O Cartão de TODOS arrecadou, no ano passado, 154 mil peças pelo Brasil, 214% a mais que o ano anterior. “Este crescimento deveu-se, sobretudo, aos esforços de voluntariado da companhia, especialmente dos filiados, franqueados e gerentes das unidades parceiras espalhadas pelo País”, afirma Mara Vilar, vice-presidente do Cartão de TODOS.





Para Mara, que está à frente das ações sociais da empresa, este é o momento mais oportuno para ajudar quem mais precisa, especialmente agora com a crise da pandemia do novo coronavírus. “Precisamos reunir esforços para continuar essa missão. Apesar do momento, a campanha faz parte do DNA do Cartão de TODOS e não poderíamos deixar quem mais precisa desamparado. Os interessados em participar podem, por exemplo, organizar a doação das peças de agasalhos com os vizinhos e providenciar a entrega, por motoboy, em uma de nossas unidades ou parceiros que são pontos de arrecadação”, recomenda.





As doações serão recebidas, até o dia 30 de junho, nas unidades e clínicas parceiras do Cartão de TODOS, que estiverem abertas nesse período. E, regionalmente, em parceiros que aderirem à campanha, como farmácias e demais estabelecimentos.





A iniciativa faz parte do modelo de negócios do Cartão de TODOS, sustentado pela Administração Solidária. “Desenvolver um negócio bom para todos sempre foi o objetivo da empresa”, finaliza a vice-presidente da maior empresa de cartões de descontos do País.





