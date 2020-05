Caracol receberá R$ 7,4 milhões para obras do esgotamento sanitário

O município de Caracol está entre os beneficiados no Programa Avançar Cidades com R$ 7,4 milhões para obras do esgotamento sanitário. Este recurso a Sanesul garantiu junto à Caixa para Caracol e outras 13 cidades, numa nova etapa do programa.





A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL está priorizando o esgotamento sanitário nas cidades operadas. O objetivo do





Governo do Estado é coletar e tratar todo o esgoto doméstico das residências, por isso buscou recursos para ampliar as obras de rede de coleta, ligações domiciliares, estações elevatórias e construir ou ampliar as estações de tratamento – ETEs.







Em Caracol, com este valor será possível a construção de 25.2 km de rede coletora de esgoto, 950 ligações domiciliares, construção de uma elevatória, melhorar a Estação de Tratamento de Esgoto e pós tratamento, e demais infraestruturas. A previsão é de que a licitação seja realizada ainda este ano.





Sobre o Programa Avançar Cidades - Na primeira etapa do Programa Avançar Cidades, que ocorreu em 2018, 16 municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o montante de R$ 190 milhões.





Em setembro de 2019, mais 16 cidades assinaram contratos do Programa, num total de R$ 119 milhões em investimentos.





Agora, a Sanesul deverá anunciar o novo grupo com mais 14 cidades que receberão recursos para implantação ou ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no total de R$ 136 milhões. Caracol está neste grupo.