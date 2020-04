CAPITAL| Vereadores aprovam projeto que estimula produção de máscaras caseiras em Campo Grande

Em regime de urgência, com turno único de discussão e votação, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, durante a sessão desta terça-feira (14), o projeto de lei n. 9.734/20, que visa estimular a produção e uso de máscaras caseiras na Capital. O objetivo da proposta, elaborada pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, é conter o avanço da pandemia do coronavírus em Campo Grande.





“O projeto segue o posicionamento oficial de diversos países que estão conseguindo diminuir o contágio com essa prática. É importante destacar que a medida prevista no projeto também vai ao encontro do entendimento do Ministério da Saúde, o qual orienta a proteção com modelos simples, de pano, que também funcionam como barreiras para propagação da doença”, justificou.





O projeto prevê que a Prefeitura estimule, através dos órgãos competentes, a produção e o uso do material. Além disso, a produção de máscaras caseiras evita que a população utilize as cirúrgicas, voltadas para os profissionais da saúde que atuam no combate a doença.





Ações – Desde o início da pandemia, a Câmara aprovou uma série de projetos relevantes que refletem diretamente na luta contra a Covid-19: o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores da saúde e a criação do Fundo Municipal de Combate ao coronavírus são exemplos. Além disso, criou uma Comissão Especial em apoio ao Combate a doença.





Para evitar a disseminação dos casos de coronavírus, a Casa de Leis ainda adotou algumas medidas restritivas, mantendo apenas as sessões ordinárias, fechadas ao público.