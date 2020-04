CAPITAL| Vereador Otávio Trad, filia-se ao PSD e reforça partido em Campo Grande

Na sessão, da última quinta-feira (26), o vereador Otávio Trad anunciou a sua filiação ao PSD. “Estarei aqui defendendo o partido com as pautas necessárias. E estou à disposição do líder do PSD para que a gente possa cada vez mais fortalecer o partido”, disse o vereador Otávio Trad.





Sobre a escolha pelo PSD, Otávio destacou que tem grande afinidade com várias pessoas da sigla, além de considerar os segmentos do partido bem estruturados. “A mudança veio por acreditar que o melhor projeto para Campo Grande é o do PSD liderado pelo Prefeito Marquinhos Trad (PSD). E como membro do PSD irei trabalhar incansavelmente para fortalecer o partido ainda mais", pontua o vereador.