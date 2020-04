CAPITAL| Veja o que reabre amanhã e quais regras devem ser cumpridas pelo comércio

Em lojas de confecção e acessórios, por exemplo, ninguém poderá experimentar roupas ou sapatos

No Centro, lojas ficaram duas semanas fechadas ©DIVULGAÇÃO

A cidade experimenta a partir desta segunda-feira a volta à normalidade, com comércio e vários serviços liberados pela prefeitura de Campo Grande. Na primeira semana de flexibilização dos decretos contra a disseminação do coronavírus, o funcionamento será apenas de 9h às 16h30.





Também são muitas as regras definidas para quem decidir reabrir as portas a partir do dia 6 de abril. Em lojas de confecções, por exemplo, não será permitido experimentar roupas, sapatos ou qualquer peça de uso pessoal.





Todos os locais de atendimento ao público, independente da atividade, só devem ter lotação máxima de 30% de sua capacidade normal. É exigida a demarcação no chão de distanciamento mínimo de 1.5 metro em filas de pagamento.





Máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou crédito, devem ser higienizadas após cada uso.





Estão liberados a partir desta segunda:

Lojas de roupas e acessórios

Supermercados e atacadistas

Farmácias

Lotéricas

Bancos

Empresas especializadas em flores e plantas ornamentais

Consultórios médicos

Clínicas de fisioterapia

Agricultura, pecuária e serviços relacionados

Serviços de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos

Comércio de veículos e oficinas mecânicas

Locadoras de veículos

Empresas de informação e comunicação

Estúdios fotográficos

Corretoras de seguros e serviços relacionados

Agências de turismo

Imobiliárias

Escritórios de advocacia, engenharia e de outros profissionais liberais

Cartórios

Atividades de contabilidade e afins

Seleção e agenciamento de mão de obra

Reparação e manutenção de equipamentos de informática

Proibidos – Permanecem fechados por tempo indeterminado escolas, faculdades, feiras livres, camelódromo, academias, salões de beleza, galerias de lojas, shoppings, casas noturnas, espaços de shows, eventos com aglomerações.





As igrejas seguem também fechadas, mas por decisão própria, já que a prefeitura estabeleceu regras rígidas para funcionamento, como higienizar todos os bancos antes e depois e cada celebração.





Os feirantes ameaçaram desrespeitar o decreto e voltar ao trabalho na marra nesta segunda-feira. A prefeitura esclareceu que a atividade continua suspensa, mas que vai analisar uma forma de liberação com segurança aos consumidores.





Transporte - Para quem precisar de transporte público, é recomendado uso de máscaras, preferencialmente de tecido ou TNT, inclusive, para pessoas que não apresentem sintomas respiratórios. Todos os embarques serão pela porta da frente.





A partir de segunda, os ônibus devem trafegar apenas com usuários sentados, ninguém em pé. Serão autorizadas 2 integrações para cada passageiro. Continuam suspensos os passes especiais para idosos e estudantes.





Está proibido transporte de passageiros em mototáxi. Quem tem alvará para o serviço só pode trabalhar com entregas. Já veículos de aplicativos só poderão transitar com janelas abertas, os responsáveis devem higienizar os carros com produtos sanitizantes, inclusive, as maçanetas após cada corrida, além de disponibilizar álcool em gel ao passageiro. Só poderá ser transportada 1 pessoa por vez e no banco de trás.





Fonte: campograndenews