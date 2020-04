CAPITAL| Transporte coletivo tem linhas reduzidas hoje e no Domingo de Páscoa

A medida atende as recomendações para que a população fique em casa, evitando aglomerações

O transporte coletivo de Campo Grande vai operar com linhas reduzidas neste feriado de Sexta-Feira Santa e no Domingo de Páscoa (dia 12). A medida atende as recomendações para que a população fique em casa, evitando aglomerações em tempos de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).





Conforme a prefeitura de Campo Grande, o comércio de um modo geral não deve abrir as portas nesta sexta, quando devem ficar abertos apenas supermercados e algumas peixarias.





Amanhã, véspera do feriado de Páscoa, as linhas vão operar normalmente, mas com mudança no horário de encerramento, que será às 18h e não às 21h30, como nos demais dias.





Os passageiros poderão consultar horários e itinerários no site do Consórcio Guaicurus , no canal “Linhas e Horários”, clicando em seguida no botão “Consulte Aqui Linhas e Horários”.





A equipe de fiscalização e operacional do consórcio Guaicurus estará na Praça Ary Coelho orientando e tirando dúvidas dos clientes. Em caso de dúvida ligue para (67) 3316-6600 ou 0800-647 0060.





Fonte: campograndenews