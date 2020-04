CAPITAL| Salões de beleza reabrem nesta quinta-feira; academias negociam retomada

Estabelecimentos devem cumprir regras para impedir contágio da Covid-19

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), anunciou que os salões de beleza e cabeleireiros autônomos podem retomar as atividades a partir desta quinta-feira (9). A declaração foi feita durante transmissão ao vivo na rede social Facebook na tarde desta quarta-feira (8).





Esses estabelecimentos fecharam há quase três semanas após serem decretadas medidas de restrição para conter o avanço da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. “Tivemos a reunião ontem [terça-feira, 7] e aprovamos o projeto de contenção de riscos e de biossegurança para a reabertura gradativa”, destacou Trad.





As regras para retomar as atividades são as mesmas para os outros serviços que já voltaram: proibição da entrada de clientes com mais de 60 anos, assim como dispensa de funcionários desse grupo; operação com 30% da capacidade e distanciamento de 1,5m entre pessoas e de 2 metros entre cadeiras e macas.





Logo na entrada, um funcionário controla o fluxo medindo a temperatura corporal da clientela. Caso alguém apresente febre, fica proibido de entrar. É obrigatório o fornecimento de máscaras e a disponibilidade de álcool em gel.





ACADEMIAS





O prefeito antecipou que representantes das academias se reúnem hoje com o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa, para negociar também os termos de reabertura. “Caso tudo seja aceito, nas condições impostas pela prefeitura, acredito que amanhã [quinta-feira] ou no início da semana, as academias de ginástica poderão funcionar, desde que obedeçam fielmente o regramento administrativo”, explicou.