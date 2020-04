CAPITAL| Prefeitura inicia higienização de terminais contra o novo coronavírus

Um dos terminais que está passando por higienização nesta noite é o do Bairro Aero Rancho

Técnicos de higienização no Terminal Aero Rancho ©REPRODUÇÃO

A prefeitura de Campo Grande iniciou na noite desta sexta-feira (17) a higienização dos terminais de ônibus e ponto de integração da Capital. A iniciativa é mais um medida para tentar diminuir o risco de contaminação do novo coronavírus entre os usuários do transporte coletivo.





Técnicos estão fazendo a limpeza dos terminais com o uso de bombas costais e itens de segurança como luvas, máscaras e roupa especial que protege todo o corpo.





“Mais uma medida importante para frear o avanço do coronavírus em Campo Grande e proteger a saúde da nossa gente”, comentou o prefeito Marquinhos Trad (PSD) pelo Facebook. Um dos terminais que está passando por higienização nesta noite é o do Bairro Aero Rancho.





Reduzido – Devido as recomendações de isolamento social, o Consórcio Guaicurus vai colocar apenas 50 ônibus para atender o transporte coletivo no próximo domingo (19) e na próxima terça-feira, feriado de Tiradentes.





Com duas mortes, a Capital já tem 84 casos confirmados de coronavírus, registra transmissão comunitária e concentra a maioria dos pacientes com a doença no Estado, que tem no total 156 pessoas infectadas.