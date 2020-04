CAPITAL| População aprova desinfecção de ruas realizada pela Prefeitura contra o contágio do Coronavírus

©Glenda Gabi A população de Campo Grande tem acompanhado e aprova o trabalho realizado pela Prefeitura de Campo Grande para desinfetar as ruas como forma de prevenção ao contágio do novo coronavírus-COVID 19. O trabalhos começaram há duas semanas e fazem parte da estratégia da gestão municipal em descontaminar e higienizar locais de grande circulação de pessoas e vias com grande fluxo de veículos. Durante o processo de descontaminação, são utilizados cerca de 20 mil litros de uma solução composta de hipoclorito de sódio, álcool e água sanitária, lançada de caminhões pipa.





Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Púbicos (Sisep) realizaram nesta quarta-feira (29) a desinfecção na Avenida dos Cafezais e na Rua Catigua, região do Paulo Coelho Machado e Jardim Campo Nobre. A força-tarefa contou com mais de 30 homens, entre técnicos da Sisep fazendo a limpeza e desinfecção juntamente profissionais da Agetran realizando a interdição e sinalização das vias, além da Guarda Civil Metropolitana que fez a segurança dos locais. As próximas regiões serão a Rua Pontalina, no Bairro Universitário, e Rua da Divisão, no Jardim Parati.





Para o casal de comerciantes Zilda Gomes e João Bezerra, esta ação preventiva simboliza a atenção do poder público com a saúde da comunidade. “Agradecemos e acreditamos que todas as ações da prefeitura estão corretas. Está grande limpeza ajuda preservando a vida de todos nós comerciantes e moradores, antecipando que essa pandemia se alastre aqui na nossa região”, disse o casal.





“O olhar da Prefeitura sobre nós, nos dá segurança de que não estamos sozinhos e que vamos passar por essa crise. Mas não basta apenas isso. É preciso que todos se empenhem e façam a sua parte, que a população esteja junto com a Prefeitura. Quero parabenizar o prefeito pelas ações e se pudesse, daria um abraço nele, mas como agora não posso, quem sabe um dia vou ter essa oportunidade” agradeceu emocionado, o senhor Belchior Batista de Almeida, comerciante e morador da Avenida dos Cafezais.





No decorrer destas operações estão sendo tomadas medidas protetivas no entorno dos locais, como isolamento e interdição de acessos, visando garantir a segurança da população e dos profissionais que participam da atividade.





O prefeito Marquinhos Trad sempre tem acompanhado a força-tarefa ressaltando à população para os cuidados recomendados. “Chegamos a mais um bairro, estamos realizando desinfecção nas sete regiões da cidade, fazendo a nossa parte e alertando a população para que dê continuidade e também cuide a sua maneira da limpeza destes locais. Já fizemos o Mercadão, os noves terminais e estamos fazendo as feiras livres, mas de nada adianta se as pessoas não se conscientizarem. A mensagem é a mesma, fique em casa e utilize sempre a máscara e o álcool se precisar sair”, destacou o prefeito.





O processo de descontaminação já passou pelos bairros Coophavila 2, Aero Rancho, Moreninhas e Coopatrabalho, além de terminais de ônibus e Centro. Em parceria com o Exército e a Marinha, o trabalho já foi feito no Mercado Municipal, Feira Central, além da Santa Casa.