CAPITAL| O que abre ou fecha em Campo Grande durante o feriado de Tiradentes; confira:

As recomendações para evitar sair de casa continuam, mas aqueles que precisarem podem se programar

Dia 21 de abril, data em que se homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é feriado em todo território brasileiro. Hoje (20), foi decretado ponto facultativo - repartições públicas fecharam, e empresas decidiram pelo fechamento ou não. Amanhã (21), apenas serviços essenciais como os de saúde e segurança, por exemplo, funcionarão.





A recomendação de evitar sair de casa permanece devido a pandemia do covid-19. Caso seja necessário ir para a rua, pode-se conferir abaixo o que abre ou fecha em Campo Grande durante o feriado desta terça-feira:





Bancos





As agências bancárias em Campo Grande estão abertas hoje (20), seguindo as normas de saúde, mas fecharão durante o feriado de terça-feira (21).





Lotéricas





O proprietário de cada lotérica vai decidir se ela abrirá ou não. A expectativa é que a maioria esteja aberta hoje, mas que fechem amanhã.





Correios





Aqueles que precisarem ir em alguma agência, deverão ir hoje, pois o Correios irá fechar amanhã.





Supermercados





Supermercados e hipermercados funcionam normalmente durante os dois dias. De acordo com publicação feita pela Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os estabelecimentos devem conceder folga aos funcionários com expediente na terça-feira (21).





Shoppings





Apenas o Norte Sul Plaza e o Pátio Central Shopping abriram depois do fechamento geral dos shoppings. Durante o feriado, somente o Norte Sul Plaza permanecerá aberto com horário de funcionamento normal.





Comércio





De acordo com decreto municipal, a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) não autorizou o funcionamento do comércio na cidade durante o feriado de na terça-feira (21). Hoje, o proprietário decide pela abertura ou não.





Mercadão Municipal





Mercadão abre normalmente na segunda-feira e, no feriado de Tiradentes, funcionamento será reduzido - das 6h30 às 12h.





Feira central





Fechada nos dois dias.





Saúde





Hospitais, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRS (Centros Regionais de Saúde), que funcionam 24 horas, abrem normalmente. UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) ficam fechadas na cidade.





Delegacias





Funcionarão normalmente as delegacias plantonistas, ou seja, a Depac Centro, Depac Cepol e a Casa da Mulher Brasileira.





Judiciário





Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dois dias, com exceção dos plantões dp TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e do Fórum de Campo Grande.





Órgãos Públicos





Demais repartições públicas estaduais e municipais estarão fechadas nos dois dias.





Transporte público





O transporte público funciona normalmente hoje, mas apenas 11 linhas de ônibus vão operar durante o feriado nacional. Os coletivos circularão em três períodos: das 4h40 às 8h30; das 9h50 às 13h30; e das 15h50 às 20h20.





050 – Hospitais/Centro

129 – Aero Rancho/Região

130 – Moreninhas/Região

232 – Mata do Jacinto/Região

240 – Santa Luzia/Região

327 – Santa Emília/Região

328 – Coophavila/Região

413 – Indubrasil/Região

420 – Júlio de Castilho/Região

523 – Maria Aparecida Pedrossian/Região

525 – Itamaracá/Região.