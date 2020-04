CAPITAL| Na luta cotra a pandemia, Prefeitura convoca aprovados em concursos da saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES), está convocando candidatos aprovados em concursos públicos de provas e títulos para cargos do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). De acordo com o Edital nº 05/2020 publicado na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial do município (Diogrande) o candidato tem prazo de cinco dias úteis para se manifestar e enviar a documentação requerida para o e-mail: convoca.posse.pmcg@gmail.com .





Conforme o Edital, ao todo estão sendo convocados 191 profissionais aprovados em concursos realizados em 2016 e 2019, sendo nove administradores, 1 enfermeiro do trabalho, 1 médico do trabalho, 63 enfermeiros, 1 farmacêutico, cinco fonoaudiólogos, 18 médicos clínicos, 2 médicos endocrinologistas, 17 médicos psiquiatras adulto, 1 psiquiatra infantil, 15 médicos PSF, dois patologistas, 22 assistentes de serviço de saúde e 34 técnicos de enfermagem. Todos os detalhes podem ser conferidos acessando o Diário Oficial de hoje.





O candidato que não comparecer dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga. A posse ocorrerá no prazo de dez dias, a contar da data da nomeação.