CAPITAL| Começa a funcionar centro de triagem da Covid-19 no Ayrton Senna

Pacientes com sintomas já podem procurar atendimento no parque

Sala de espera foi organizada segundo idade e sintomas ©Bruno Henrique A partir deste sábado (10), quem tiver sintomas da Covid-19 pode procurar atendimento no Parque Ayrton Senna, onde um centro de triagem foi montado especialmente para atender casos da doença. O prefeito Marcos Trad Filho (PSD) visitou o local pela manhã e o declarou aberto.





O atendimento foi logicamente organizado. Os pacientes chegam pela entrada principal, onde são recebidos por profissionais de diversas áreas que fazem uma checagem inicial do que a pessoa está sentindo.





Depois, os doentes caminham até a entrada da unidade na área onde ficam as quadras cobertas. Ali a temperatura é medida e uma pequena entrevista é feita. Eles então recebem uma máscara e são divididos em quatro “salas de espera” diferentes: idosos com febre, idosos sem febre, população geral com febre e população geral sem febre.





Na sequência, aguardam a chamada da senha que receberam na entrada e passam pelo consultório.A partir daí o encaminhamento ocorre de acordo com a necessidade.





Há equipes para coleta de material para identificar a presença do novo coronavírus no organismo dos pacientes, farmácia para pegar os remédios gratuitos e tendas com macas para os casos que necessitarem de internação.





Se alguém passar mal a ponto de precisar ser intubado, há ainda um leito de suporte avançado para estabilizar e depois encaminhar o doente ao Hospital Regional em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ficará estacionada 24 horas no local.





A disposição das cadeiras da sala de espera e nos consultórios obedece à distância mínima de segurança para evitar o contágio.





O local tem capacidade para atender 800 pessoas por dia, conforme o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.





SOLIDARIEDADE





A abertura do espaço começou com uma boa notícia: a doação de equipamentos de proteção pelo grupo Mulheres que Indicam, formado por empresárias e empreendedoras campo-grandenses.





Foram entregues 6.750 máscaras, 300 capotes (aventais de proteção), 15 termômetros digitais e 50 máscaras de acrílico para proteção facial.