CAMAPUÃ| PSD define Márcia Pereira como pré-candidata à Prefeitura

Presidente Municipal do PSD em Camapuã Donino e a vereadora Márcia ©DIVULGAÇÃO

Após muitas reuniões, a vereadora Márcia Pereira assinou sua ficha de filiação ao PSD de Camapuã. A filiação foi abonada pelo presidente estadual do partido, senador Nelsinho Trad com o consentimento do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.





Para o presidente do PSD de Camapuã, Donino, o PSD esta criando musculatura e base para uma disputa eleitoral no município, ainda declarou que o partido está forte para 2020. Afirmou que o partido estará na chapa majoritária com a vereadora Márcia para disputar a prefeitura.





A vereador Márcia é advogada, e já ocupou cargos de muita responsabilidade na Prefeitura de Camapuã. Foi Assessora Jurídica, Coordenadora do Plano Diretor Municipal e Assessora Jurídica da Associação Ambientalista.





Nas eleições de 2013 em seu primeiro mandato, a vereadora foi a única mulher eleita. Em seu segundo mandato, Márcia foi a única vereadora a se reeleger.





"Estamos com um projeto político para Camapuã, o PSD através da minha candidatura quer contribuir para o desenvolvimento do município. Como Cidadã Cristã entendo que a política é o maior e melhor instrumento capaz de promover as transformações que queremos e precisamos para o nosso País, Estado e Município, acredito que participar e fazer política em prol do bem comum é uma ato de amor, dever e de gratidão a Deus", agradece a vereadora.