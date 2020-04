CAARAPÓ| Exame de caso suspeito de Covid-19 no Município testa negativo

Resultado negativo de teste para a Covid-19 tranquiliza população de Caarapó ©ILUSTRAÇÃO

Testou negativo o exame do primeiro caso suspeito de Covid-19 em Caarapó. A notícia foi compartilhada em rede social pelo prefeito André Nezzi (PSDB) na manhã desta quarta-feira (1º).





O dirigente postou: “Uma boa notícia para nós. O caso suspeito de coronavírus em Caarapó, que estava em fase de investigação pela Secretaria de Saúde do Estado, foi apontado como negativo para a Covid-19, após análise do material coletado feita pelo Laboratório de Referência, que é o Lacen-MS”.





O caso – relacionado a uma mulher de 26 anos que foi internada no hospital local -, gerou temor na cidade. Nesse sentido, André Nezzi lembrou que “todo o procedimento adotado seguiu o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, por precaução ao paciente e também a nossa população”.





O chefe do Poder Executivo municipal reforça que a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê de Combate ao novo coronavírus em Caarapó seguem trabalhando e propondo ações para que o município siga sem nenhum caso registrado. “Hoje temos 46 monitorados, mas nenhum desses ainda diagnosticado como suspeito”, pontuou.





Sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo Sars-CoV-2, nome do coronavírus que transmite a doença Covid-19, o prefeito de Caarapó reitera que “ficar em casa ainda é a melhor forma de prevenção”. Defensor do isolamento social como meio de prevenção ao avanço do vírus, o dirigente se diz adepto incondicional dos protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e das recomendações das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde do Brasil.





“Vamos seguir nos prevenindo da melhor forma possível. As orientações, recomendações e determinações que constam dos nossos últimos decretos continuam em pleno vigor. O toque de recolher entre as 21h e as 5h continua valendo. Não vamos dar mole”, observou o mandatário caarapoense.