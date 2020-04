BODOQUENA| PSD ganha a adesão de quatro vereadores, e lança pré-candidatura a prefeito de Mano Pereira

O PSD de Bodoquena, recebeu a filiação de quatro vereadores, o que fez da legenda a maior bancada na Câmara Municipal. O crescimento motivado pelo fim do prazo para troca de sigla visando a eleições, já trabalha para uma chapa majoritária.





Aderiram ao PSD os vereadores Emerson Garrucha, Professor Fernando, Mano Pereira e Edinho Carvalho, além do suplente Luciano Antonio de Oliveira, dono de três mandatos de vereador.





Edson Antonio Pereira, mas conhecido como Mano Pereira, é pré-candidato a prefeito de Bodoquena pelo PSD. O vereador é formado em Pedagogia, foi vereador por seis mandatos, três vezes presidente da Câmara, e duas vezes secretário de Educação.





"Estou feliz em poder integrar o time, e poder contar com figuras tão experientes dentro do partido, os deputados Londres Machado e Fábio Trad e o senador Nelsinho Trad, são exemplos de trabalho e competência. O PSD é um partido municipalista, e juntos, não tenho dúvidas que vamos fazer o melhor para Bodoquena, dar continuidade aos nossos projetos", ressalta o vereador.





O vereador Professor Fernando Areco, é servidor público estadual, foi eleito em 2016 com 215 votos. "Estamos montando uma chapa forte e, com orientação do deputado federal Fábio Trad, vamos ampliar o PSD em Bodoquena”, disse Areco.





O PSD também recebeu a filiação do vereador Edinho Carvalho, que esta no segundo mandato e atualmente ocupa o cargo de 1º secretário da Câmara Municipal. Com 35 anos de idade foi o vereador mais votado na última eleição, presidente da Câmara no biênio 2017/2018. No seu primeiro mandato também ocupou cargos de destaques, sendo líder do prefeito na época e posteriormente 1º secretário da Mesa Diretora entre os anos de 2015 e 2016.





O vereador Emerson Luna Bonfim, conhecido como Garrucha é vereador de primeiro mandato, formado em tecnólogo em segurança do trabalho, servidor público de carreira há 15 anos. "Entrei na política com o slogan vim pra fazer a diferença. Estamos caminhando para uma nova jornada, junto ao PSD para continuarmos nosso trabalho", pontua o vereador.