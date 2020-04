BBB20| Paredão acirrado! Enquete aponta empate técnico entre Thelma e Gabi

©Reprodução/TV Globo

A disputa para ver quem deixa a casa do "BBB 20" neste domingo promete ser acirrada. Segundo aponta a enquete do UOL, Thelma e Gabi estão tecnicamente empatadas, com 47,64% e 47,63% dos votos, respectivamente. Babu aparece em terceiro, com apenas 4,73%, e não deve ser eliminado hoje.





Thelma foi colocada no paredão pela líder Flayslane na última sexta-feira (3). Babu foi o mais votado pela casa ao lado de Mari Gonzalez —e, no desempate, Flay optou por mandar o ator. Já Gabi foi escolha de Babu, que no "contragolpe" pôde puxar mais um adversário ao paredão.





Vale lembrar que a votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo.









Total de 636845 votos