BBB 20| Rafa Kalimann fala sobre destino do prêmio do Programa

A segunda colocada ganhou R$150 mil e prometeu que doaria a quantia a uma instituição beneficente

O prêmio de R$ 1, 5 milhão não veio, mas Rafa Kalimann está feliz com o segundo lugar e assim como prometeu doar toda a quantia se fosse a campeã do ‘BBB 20’, a influencer já sabe que os seus R$ 150 mil irão parar em uma ação solidária em Moçambique ou aqui mesmo no Brasil. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do Jornal O Dia.





Rafa assumiu que levou um susto ao sair do confinamento e ver a grave situação financeira brasileira. “A minha ideia inicial era doar todo o prêmio para Moçambique. Mas, me deparando com a nossa atual realidade, eu vou analisar e pensar com carinho a doação, a melhor forma de fazer essa doação”, revelou.





Rafa contou que está anestesiada com o número de seguidores que agora tem nas redes sociais. “Tenho mais de 13 milhões de seguidores! E o mais impressionante de tudo é que essas pessoas se identificaram comigo numa versão muito transparente, muito inteira. Eu me escancarei”.