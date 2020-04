BBB 20| Mari é a nova líder ao vencer prova de habilidade no programa

O BBB 20 vai terminar na segunda, dia 27

Mari é a nova líder do BBB 20. Em prova que testava a habilidade dos brothers, ela foi mais eficiente e venceu a disputa. Ao que tudo indica, deve mandar Manu ao Paredão.





Na prova, cada competidor disparava um cronômetro, colocava uma bola em uma plataforma e tinha de subir a bola até chegar ao topo. Cada vez que ela caia nos buracos da parede voltava do zero.





Era preciso traçar uma estratégia, pois a prova era muito difícil. O limite de tempo era 16 minutos. Thelma demorou 14 minutos para conseguir concluir. Já Ivy conseguiu em três minutos.





Babu fez em três minutos também. Manu nem terminou a prova, pois não fez um tempo menor do que o de Babu, e Mari fez um pouco melhor do que o de Ivy.





Rafa foi a última a jogar, mas apesar de concluir, não bateu o melhor tempo.





A formação do Paredão vai acontecer nesta sexta-feira (17) e será decidido no domingo (19). Ele será triplo com o indicado do líder, o mais votado pela casa e um contragolpe do mais votado que poderá escolher quem ele quer enfrentar no Paredão.





Tiago contou aos brothers, finalmente, que o programa vai durar mais. Ele não revelou quantos dias a mais, mas contou que o cronômetro vai atualizar nesta sexta (17). O BBB 20 vai terminar na segunda, dia 27.