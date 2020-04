BBB 20| Gizelly lidera enquete para ser a eliminada do Programa nesta terça-feira (14)

Sister tem 68% das intenções de voto

©Reprodução, TV Globo

Os leitores do Portal UOL querem que o Gizelly seja a eliminada do Big Brother Brasil, nesta terça-feira (14). A morena aparece na liderança da enquete feita pelo portal com 68,41%, seguida de Mari com 15,80% e Babu 15,79%. A pesquisa conta com 339.873 votos de internautas, mas não possui caráter científico ou qualquer influência sobre o resultado oficial do reality.





A sister foi para o paredão após levar o voto de minerva de Mari. O paredão foi realizado depois da Prova do Líder, vencida por Manu. Com a liderança, Gavassi indicou Mari. Por uma questão matemática, Ivy e Gizelly só poderiam se votar, porque Mari já havia sido indicada. Com o empate, a ex-panicat que escolheu Gizelly para compor a berlinda.