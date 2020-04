BBB 20| Babu é o último eliminado do Programa'; Manu, Rafa e Thelma estão na final

Ator deixa o programa com 57,15% dos votos após paredão com Rafa e Thelma.

Babu Santana BBB ©Divulgação/Globo

Babu Santana é o último eliminado da temporada 20 do Big Brother Brasil, com 57,15%. O ator deixou o programa na noite deste sábado (25). O paredão foi disputado com com Thelma (31,41%) e Rafa (11,44%).





Segundo o apresentador do reality, Tiago Leifert, foram 236 milhões de votos.





Com a eliminação de Babu, os três finalistas estão definidos: a cantora e atriz Manu Gavassi, a influenciadora digital Rafa Kalimann e a médica Thelma Assis.





Como ganhou a disputa pela liderança na última quinta-feira (23), Manu "carimbou seu passaporte" direto para a final. Com isso, imediatamente, Babu, Rafa e Thelma foram para o paredão.





A final do "BBB20" acontece nesta segunda-feira (27).

Edição histórica





Na noite deste sábado (25), Leifert revelou ao público que o "BBB20" recebeu certificado do GUINNESS WORLD RECORDS™ pela maior quantidade de votos do público recebidos por um programa de televisão





O feito foi conseguido graças ao 10º paredão que marcou uma disputa histórica entre os participantes Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez.





O paredão, que acabou eliminando Prior no dia 31 de março, movimentou o país e registrou um número nunca antes catalogado em uma votação de um programa de televisão no mundo: 1.532.944.337 bilhão de votos no site oficial do BBB.





Leifert recebeu em mãos, ao vivo, o título que consagra a maior quantidade de votos do público recebidos por um programa de televisão pelo GUINNESS WORLD RECORDS™, empresa que documenta e celebra realizações superlativas que são as melhores do mundo. A marca de mais de 1,5 bilhão de votos foi registrada atendendo a todos critérios exigidos pela empresa.