BBB 20| Amigo de Babu mostra casa do pai do ator no Vidigal: 'Povo não sabe a realidade'

Amigo de Babu expôs a casa do ator.

Ao longo da última semana diversos internautas começaram a taxar Babu Santana como vitimista, após rumores de que o ator pagaria uma escola de 6 mil reais para a filha surgirem na web.





A família do ator veio a público esclarecer que a filha do ator tem uma bolsa de 100% nesta escola, ressaltando que participantes que já teriam saído do reality e as torcidas de alguns brothers estariam criando estas informações para manchar a imagem de Babu.

©REPRODUÇÃO Mesmo com a defesa, alguns internautas ainda associam que os discursos de Babu em relação a sua origem humilde e do quanto ele alega precisar do dinheiro do prêmio. Durante a tarde desta quinta-feira (16), o cantor e ator Micael Borges, amigo de Babu, mostrou em suas redes sociais a área externa da casa onde mora o pai do ator, no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, onde ele foi criado.

©DIVULGAÇÃO



©DIVULGAÇÃO Segundo o cantor, ele decidiu publicar as fotos para dissipar de vez o discurso de que Babu se vitimizaria no programa: “Uma imagem que me dói, e me dói mais ainda ouvir o povo falando dele. Prestem atenção nessa imagem e tirem suas conclusões”, disse em uma das postagens, feita em seu Stories no Instagram. “Por que estou expondo isso? Não quero ganhar nada em troca, mas me sinto no direito de defender meu amigo”, afirmou.





Em seguida, o amigo de Babu disparou: “Esse povo que não sabe a realidade e fica julgando o cara, nem todo mundo teve a sorte de conseguir melhorar um pouco a vida, mas assim como o Babu continua na luta”.





“Mesmo que ele não ganhe esse programa eu gostaria que vocês analisassem a real situação e parem de jogar notícias fake sobre ele. Na imagem está o pai do Babu onde mora atualmente. Não aguento mais ver notícia falsa sobre o Babu. REPITO, MESMO QUE NÃO GANHE RESPEITEM A LUTA DESSE CARA QUE É F... DEMAIS “, complementou.