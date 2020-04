BATAGUASSU| Com novas filiações, PSDB têm 3 pré-candidatos a prefeito no Município

A escolha do representante do partido acontecerá durante as convenções previstas para o fim de julho.

Regina Dovale, Dr. Júnior e o vereador Dennis Thomazini são pré-candidatos a prefeito

Com o final do prazo para filiação de candidatos, ocorrido no sábado (4), de acordo com a Lei Eleitoral em vigência no País, o PSDB (Partido Social da Democracia Brasileira) se apresenta com três pré-candidaturas a prefeito de Bataguassu.





São eles: Regina Dovale, atual secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, que já estava filiada ao partido; o médico José Sebastião de Andrade Júnior (popular Dr. Júnior) e o vereador Dennis Thomazini.





A escolha do representante do PSDB local acontecerá durante as convenções previstas para o fim de julho.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), as novas filiações fortalecem ainda mais o partido não só em termo de pré-candidaturas, mas também na Câmara Municipal, onde o PSDB passa a ter a maior bancada da Casa, chegando ao total de cinco representantes.