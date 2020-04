BATAGUASSU| Caso confirmado de Coronavírus (Covid-19) no Município é importado

©ILUSTRAÇÃO O primeiro caso confirmado do novo Coronavírus (Covid-19) em Bataguassu é importado, ou seja, o paciente veio contaminado de outra localidade. As informações foram repassadas nesta segunda-feira, dia 20 de abril, durante reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19) realizada no Clube da Melhor Idade.





O homem, de 34 anos, é membro das Forças Armadas, trabalha no Rio de Janeiro (RJ) e retornou de viagem para Bataguassu (cidade onde possui residência familiar) na última quinta-feira (16). Na sexta-feira (17), por sua vez, o paciente apresentou uma leve dor de garganta e buscou atendimento médico no Pronto Socorro Municipal.





Diante das informações da recente viagem e do sintoma apresentado, ele recebeu todas as orientações e iniciou o protocolo medicamentoso, sem apresentar nenhum agravo de saúde até o momento. Ele assinou um termo de responsabilidade e permanece em isolamento domiciliar juntamente com demais membros de sua família assim como outras pessoas do círculo pessoal do paciente, que estiveram em contato com ele, com objetivo de evitar a transmissão comunitária da doença.





A Secretaria Municipal de Saúde prossegue monitorando o caso.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), mesmo antes da confirmação, o município já vinha adotando medidas restritivas, com objetivo de evitar a propagação do vírus. "Nós sabíamos que isso poderia acontecer. Por isso, pedimos para que nossos munícipes adotem os hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos com frequência; permaneçam em casa e evitem aglomerações", destaca.

Caravina lembra que novas medidas preventivas foram instituídas pelo município por meio do decreto nº 088/2020 publicado na última sexta-feira (17), entre elas, a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços bem como nos departamentos públicos que estejam realizando atendimento a população, medida que vale a partir de quarta-feira, dia 22 de abril. "O objetivo é evitar a disseminação do vírus", observa.





O decreto prorroga ainda as demais determinações como toque de recolher e suspensão de atendimento ao público em repartições públicas municipais até o dia 3 de maio.





BALANÇO





Com base nos dados divulgados nesta segunda-feira (20), Bataguassu registra o total de 8 casos notificados por Covid-19 (suspeitos), sendo que 6 casos já foram descartados; um caso permanece em investigação e um caso foi confirmado ontem (19).