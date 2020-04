Barreira Sanitária instalada no Posto Fiscal de Bataguassu começa funcionar a partir de hoje

©Tiago Apolinário/Arquivo/Da Hora Bataguassu Em decreto publicado nesta terça-feira, dia 24 de março, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul determinou o controle sanitário nas 13 divisas do Estado com outras unidades federativas, com o objetivo principal de evitar a transmissão do coronavírus.





No Posto Fiscal localizado no Distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu, será instalado um desses pontos.





A medida foi decidida após o governador Reinaldo Azambuja ouvir as recomendações técnicas da Secretaria de Estado de Saúde. “Não é uma barreira, porque não é um fechamento, como o Governo Federal determinou nas fronteiras internacionais. Nós estamos mantendo o controle sanitário nas 13 entradas do Estado, por profissionais da saúde, por policiais treinados, por equipes da nossa vigilância sanitária epidemiológica que, através da Iagro, vão controlar, dialogar com as pessoas que adentram ao Estado e verificar se tem algum sintoma até para os encaminhamentos”.





Os locais escolhidos são postos onde já existem estruturas do governo para fiscalização fiscal e da polícia, em 13 cidades localizadas nas divisas.





Nas barreiras, viajantes serão submetidos, inclusive, à mediação de temperatura, para identificar sintomas relacionados à doença, em fase de pandemia mundial. A justificativa do decreto é a necessidade “de se adotar medidas de prevenção para entrada e circulação de pessoas infectadas pelo coronavírus no território estadual”.





Os pontos de fiscalização sanitária vão funcionar em caráter excepcional e temporário. A maioria é vizinha ao estado de São Paulo, que tem o maior número de casos e de mortes no País.





Nesses locais, segundo informou o governador, haverá equipes de saúde, da vigilância sanitária animal, além das forças policiais.





Confira os locais:





1 – Posto Fiscal Ilha Grande, no Município de Mundo Novo (divisa com Paraná)





2 – Posto Fiscal XV de Novembro, no Município de Bataguassu; (SP)





3 – Posto Fiscal Jupiá, no Município de Três Lagoas; (SP)





4 – Posto Fiscal Itamarati, no Município de Aparecida do Taboado; (SP)





5- Posto Fiscal João André, no Município de Brasilândia; (SP)





6- Posto Fiscal Ofaié, no Município de Anaurilândia; (SP)





7- Posto Fiscal Foz do Amambai (Paraná)





8 – Posto fiscal Selvíria, no Município de Selvíria; (SP)





9- Posto Fiscal Alencastro, no Município de Paranaíba; (Goiás e Minas Gerais)





10- Base de Fiscalização Móvel Aporé, no Município de Cassilândia; (Goiás)





11- Base de Fiscalização Móvel Campo Bom, no Município de Chapadão do Sul; (Goiás)





12 – Posto Fiscal de Sonora, no Município de Sonora; (MT)





13 – Base de Fiscalização Móvel, no Município de Costa Rica (Goiás).









Fonte: CIDADES NA WEB